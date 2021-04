Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Schulgebäude beschmiert.

Lippe (ots)

Unbekannte beschmierten verschiedene Gebäudeteile der Karla-Raveh-Schule am Vogelsang mit Farbe. Die Täter verschafften sich über das vergangene Wochenende hinweg Zutritt zum Schulgelände und beschmierten die Wände mit schwarzer Farbe. Damit richteten sie Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrags an. Ihre Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222/98180 entgegen.

