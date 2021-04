Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. "Geht nicht - gibt´s nicht!" - Frank Schmidt übernimmt Bezirksdienst in Dörentrup.

Die ersten Wochen als neuer Bezirksdienstbeamter für die lippische Gemeinde Dörentrup hat Polizeioberkommissar (POK) Frank Schmidt nun bereits hinter sich und ihm ist deutlich anzumerken, wie begeistert er von seiner neuen Aufgabe ist: "Ich freue mich darauf, mehr Zeit für die Bürgerinnen und Bürger zu haben. Im Wachdienst ist es in Anbetracht der Vielzahl an Einsätzen oftmals schwierig, neben der Anzeigenaufnahme noch eine adäquate Opferbetreuung zu leisten oder Verhaltensempfehlungen zu geben."

Der Polizeioberkommissar begann seine Karriere bereits 1982 beim damaligen Bundesgrenzschutz. 1989 trat er in den Polizeivollzugsdienst ein und arbeitete zu Beginn für das Polizeipräsidium Köln in der Einsatzhundertschaft und später im Wach- und Wechseldienst. Nach seiner Versetzung zur Autobahnpolizei in Bielefeld kehrte Frank Schmidt 1994 zurück in die Heimat nach Lippe, wo er seitdem im Streifendienst für die Polizeiwache Lemgo tätig war.

Seit dem 1. April 2021 ist POK Schmidt neuer Kontaktbeamter für alle Ortsteile von Dörentrup. Sein Vorgänger, Polizeihauptkommissar Carsten Menzel, hat sich Ende März in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. In den letzten Wochen waren beide vermehrt gemeinsam im Einsatz, so dass Frank Schmidt bereits einen guten Einblick in seine jetzige Tätigkeit erhalten konnte. Zuvor durfte der neue "Dorfsheriff" auch schon anderen Bezirksdienstbeamten der Polizeiwache Lemgo über die Schulter schauen.

"Die Gemeinde Dörentrup gehört zu den sichersten Kommunen im Kreis Lippe - und so soll es auch bleiben!", erklärt POK Frank Schmidt. Sein Ziel ist es, mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen sowie eine sinnvolle und intensive Präventionsarbeit zu leisten. Dazu zählen beispielsweise die Aufgaben Kindern richtige Verhaltensweisen im Straßenverkehr zu erläutern und Senior:innen in Bezug auf Betrugsmaschen im Internet oder am Telefon zu sensibilisieren. Auch ein anderes Thema ist dem neuen Bezirksdienstbeamten sehr wichtig: "Ich möchte gerne mit Flüchtlingen ins Gespräch kommen, die möglicherweise in ihren Heimatländern schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben. Dazu möchte ich gerne kurzfristig mit den entsprechenden Institutionen und Behörden Kontakt aufnehmen."

Auch seine Freizeit verbringt der 55-Jährige in seinem Revier, denn er lebt seit der Kindheit selbst in Hillentrup - gemeinsam mit seiner Ehefrau und drei erwachsenen Kindern. Zu seinen Hobbys gehört der TSV Hillentrup, das Land Dänemark und Radfahren. Ein unvergessliches Erlebnis bescherte Frank Schmidt vor einigen Jahren eine Tour mit dem eigenen Rad von Dörentrup bis nach Skagen an die Nordspitze von Dänemark. "Geht nicht, kann nicht, will nicht - gibt es bei mir nicht!", lautet schließlich das Lebensmotto des neuen Bezirksdienstbeamten - egal ob privat oder beruflich. Bürger:innen erreichen POK Frank Schmidt ab sofort in seinem Büro im Rathaus von Dörentrup (Poststraße 11) unter der Telefonnummer (05265) 8600.

