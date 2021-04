Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Seat landet im Gully.

Lippe (ots)

Weil bislang Unbekannte die Abdeckung eines Gullys entfernt hatten, fuhr ein 56-jähriger Lemgoer mit seinem Seat Leon hinein und beschädigte dabei seinen Wagen. Sonntagmorgen, gegen 7:40 Uhr, befuhr der Lemgoer die Straße Langer Graben. Auf Höhe der Hausnummer 9 vernahm er einen lauten Knall. Als er angehalten hatte und nachsah was passiert war, stellte er den Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro an seinem Fahrzeug fest. Ihre Beobachtungen dazu, wer den Gullydeckel aus dem Schacht herausgenommen hat, nimmt das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222/98180 entgegen.

