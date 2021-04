Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Lenkräder entwendet.

Lippe (ots)

Aus zwei Fahrzeugen der Marke BMW stahlen bislang Unbekannte, in der Nacht von Freitag auf Samstag, die Lenkräder. Bei beiden Autos handelt es sich um Modelle der 1er-Reihe. Die Täter schlugen jeweils Scheiben ein, um in die Fahrzeuge zu gelangen. Eines der Fahrzeuge war in der Nacht auf einem Grundstück in der Richard-Wagner-Straße abgestellt. Der zweite BMW stand an der Hamelmannstraße. Dort erbeuteten die Täter außerdem eine Geldbörse. Ihre Beobachtungen in beiden Fällen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

