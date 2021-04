Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Klüt. Musikbox geklaut.

Lippe (ots)

Einbrecher verschafften sich am Freitag, in der Zeit zwischen 1 und 11 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Haus an der Schmiedestraße. Zunächst versuchten die Täter vergeblich eine Tür aufzuhebeln. Mehr Erfolg hatten sie an einem Fenster, wodurch sie in das Gebäude gelangen konnten. Die Einbrecher stahlen eine Musikbox. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an die Kripo unter der Telefonnummer 05231/6090.

