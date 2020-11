Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Festnahmen bei Einbruch in Grundschule und Kindergarten

Bergisch GladbachBergisch Gladbach (ots)

Am Samstagabend (14.11.) gegen 20:20 Uhr wurde die Polizei wegen eines Einbruchs zur Karl-Philipp-Straße gerufen. Ein Täter konnte auf der Flucht gestellt werden, zwei weitere wurden durch einen Diensthund aufgespürt.

Zeugen hatten über Notruf berichtet, dass sie drei Personen mit Taschenlampen gesehen hätten, die sich im Schulgebäude und der Kindertagesstätte aufhalten.

Als mehrere Streifenwagen am Einsatzort eingetroffen waren, stellten die Polizisten an der Gebäuderückseite der Grundschule eine offen stehende Terrassentür fest. Am Kindergarten neben der Grundschule befanden sich an zwei Türen augenscheinlich frische Hebelspuren. Von außen war erkennbar, dass drei Gläser neben einer Flasche Wasser auf einem Tisch stehen.

Ein schwarz gekleideter flüchtender Täter konnte durch Polizisten gestellt und festgenommen werden.

Bei einer Durchsuchung des Nahbereiches wurde ein Diensthund eingesetzt. Er spürte zwei weitere Täter in der Nähe auf, die sich auf dem Gelände versteckt hatten. Sie wurden ebenfalls festgenommen. Offenbar hatten das Trio keine Beute gemacht.

Alle drei Einbrecher waren 16 Jahre alt und stammen aus Bergisch Gladbach. Sie wurden zur Wache gebracht und dort von ihren Eltern abgeholt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen gemeinschaftlichen Einbruchs. (ct)

