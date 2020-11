POL-RBK: Rösrath - Einbruch auf dem Campingplatz

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

In der Nacht zu Donnerstag (12.11.) ist auf einem Campingplatz in der Jahnstraße in ein Campinghaus eingebrochen worden.

Am Vorabend (11.11.) gegen 22:00 Uhr ist der Besitzer eines Campinghauses zur Arbeit gefahren. Als er am Donnerstagmorgen um 04:30 Uhr zurückkehrte, stellte er die Tat fest. Die Unbekannten hatten die Tür des Campinghauses aufgebrochen und das gesamte Haus durchsucht. Sie entwendeten unter anderem einen Laptop und eine Armbanduhr. Zudem brachten sie ein Gartenhaus auf dem Grundstück auf und ließen drei Fahrräder und einen Akkuschrauber mitgehen.

Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Die gestohlenen Gegenstände haben einen Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich.

Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst zur Spurensicherung angefordert.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei unter Tel. 02202 205-0. (ct)

