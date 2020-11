POL-RBK: Bergisch Gladbach - Werkzeugmaschinen aus einem Mercedes Sprinter gestohlen

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Ein Firmenfahrzeug, das an der Schulstraße stand, ist aufgebrochen worden.

Der Mitarbeiter einer Firma aus Schildgen hatte das Firmenfahrzeug am 11.11. gegen 20:00 Uhr in Sand am Straßenrand der Schulstraße geparkt. Als er am Mittwochmorgen (11.11.) gegen 07:00 Uhr wieder losfahren wollte, musste er feststellen, dass der Sprinter aufgebrochen worden war. Das Schloss der hinteren Tür war beschädigt und aus dem Inneren fehlte eine Vielzahl von Werkzeugmaschinen (u.a. ein Stemmhammer, eine Bohrmaschine, eine Presszange, Tigersägen, eine Kanalkamera, usw.).

Zeugen, die in der Nacht etwas beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

