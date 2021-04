Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Motorradfahrer verstirbt am Unfallort.

Lippe (ots)

Sonntagnachmittag verstarb ein 24-jähriger Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall, der sich auf der Farmbecker Straße, in Höhe des Inselweges, ereignet hatte. Gegen 15:05 Uhr bog die 59-jährige Fahrerin eines Dacias vom Inselweg aus nach links auf die Farmbecker Straße ein. Kurz danach kam es zu dem tragischen Verkehrsunfall. Der 24-Jährige aus Barntrup fuhr mit seiner Suzuki in Richtung der Mittelstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in einer langgezogenen Rechtskurve auf den Fahrstreifen der 59-Jährigen. Der Barntruper stürzte und rutschte unter den Dacia. Das Motorrad kollidierte seitlich mit dem Auto und blieb völlig zerstört auf einem angrenzenden Acker liegen. Trotz der sofort eingeleiteten "Ersten Hilfe" von Passanten, konnte das Leben des jungen Mannes nicht gerettet werden. Ein bereits angeforderter Rettungshubschrauber kam so nicht mehr zum Einsatz. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Zur Aufklärung der Unfallursache nahm auch ein Sachverständiger seine Arbeit auf. Die Farmbecker Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 zu melden.

