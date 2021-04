Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf - Brand des Garagengebäudes einer Freikirche

Lippe (ots)

(KF)In der Nacht zum Sonntag, 18.04.2021, gegen 00:40 h, geriet der Dachstuhl eines Garagengebäudes auf der Liegenschaft einer Freikirche an der Haustenbecker Straße in Brand. Die Feuerwehr Augustdorf brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 15.000,- Euro. Die Brandursache ist bisher unklar. Das zuständige Fachkommissariat der Detmolder Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Detmold, Tel.05231 6090, zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell