POL-LIP: Lemgo - Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Lippe (ots)

(KF)Am späten Samstagnachmittag befuhr eine 27jährige Lemgoerin mit ihrem VW Up die Hamelner Straße von Lemgo in Richtung Dörentrup.In höhe Rieper Berg geriet die Frau mit ihrem PKW aus bisher unbekannten Gründen auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und stieß dabei mit dem VW-Bulli eines 70jährigen Mannes aus Lemgo zusammen, der in Richtung Lemgo unterwegs war. Durch den Aufprall wurden die junge Frau und ihr einjähriges, mitfahrendes Kind schwer verletzt. Der Bullifahrer wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 18.000,- Euro. Die Hamelner Straße blieb für die Zeit der Unfallaufnahme bis 20:30 h gesperrt. Zeugenhinwiese bitte an das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen, Tel. 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell