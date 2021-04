Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Ladendieb schubst Mitarbeiterin.

Lippe (ots)

Donnerstagabend stahl ein bislang Unbekannter Waren im Lidl-Markt in der Hoffmannstraße. Eine 23-jährige Mitarbeiterin des Marktes hatte das gegen 18:15 Uhr erkannt und wollte den Ladendieb noch im Geschäft aufhalten. Der Mann schubste die 23-Jährige beiseite und flüchtete in Richtung der Bahnhofstraße. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Was der Dieb gestohlen hatte, steht noch nicht fest. Der Täter wirkt südländisch und ist zwischen 20-30 Jahre alt. Er war komplett schwarz gekleidet und trug einen Mund-Nase-Schutz. Hinweise auf den Täter nimmt das Kriminalkommissariat Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

