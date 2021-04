Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Bega. BMW prallt frontal gegen Baum - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Mittwochabend befuhr ein 34-jähriger Mann aus Blomberg mit seinem BMW die Bahnhofstraße aus Bega kommend in Richtung Betzen. Eigenen Angaben zufolge überquerten Rehe gegen 21:20 Uhr die Straße, so dass der 34-Jährige nach rechts auswich. Der BMW prallte anschließend frontal gegen einen Baum. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu, die im Klinikum behandelt werden mussten. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter 05222/98180 beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen.

