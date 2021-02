Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Zigarettenautomat aufgebrochen; Walsrode: Polizei sucht Zeugin zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kühlschrank und ein Einkaufswagen eine Rolle spielten

Heidekreis (ots)

14.02 / Zigarettenautomat aufgebrochen

Bispingen: Unbekannte Täter öffneten am vergangenen Wochenende gewaltsam den Zigarettenautomaten am Scharrler Weg und entwendeten sowohl das Geld als auch die Zigarettenschachteln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bispingen unter 05194/982460 zu melden.

15.02 / Polizei sucht Zeugin zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kühlschrank und ein Einkaufswagen eine Rolle spielten

Walsrode: Die Polizei sucht eine Zeugin zu einem Unfall, der sich bereits am 15. Januar 2021, gegen 13.45 Uhr auf dem Parkplatz des E-Centers an der Rudolph-Diesel-Straße ereignete. Zwei Männer hatten einen Kühlschrank aus einem Einkaufswagen gehoben, um ihn in ein Auto zu laden. Der Einkaufswagen rollte dabei gegen einen geparkten Pkw und beschädigte diesen. Eine unbeteiligte Zeugin soll Fotos gemacht haben. Die Frau wird gebeten, sich mit der Polizei Walsrode unter 05161/984480 in Verbindung zu setzen.

