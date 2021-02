Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Polizei durchsucht nach Fahrzeugaufbrüchen; Walsrode: Alkohol: 27-Jähriger unsicher mit Pkw unterwegs; Meinern: Betrunken über dem Lenkrad eingeschlafen

Heidekreis (ots)

11.02 / Polizei durchsucht nach Fahrzeugaufbrüchen

Bad Fallingbostel: Polizeibeamte durchsuchten am Donnerstag die Unterkunft zweier 21jähriger Bewohner des Ankunftszentrums in Bad Fallingbostel. Beide stehen im Verdacht, in der Nacht zuvor auf dem Mitarbeiterparkplatz eines örtlichen Lebensmittelkonzerns in sechs Fahrzeuge eingebrochen zu sein. Sowohl bei der Nachsuche auf dem Weg vom Tatort zum Ankunftszentrum als auch bei der Durchsuchung des Zimmers eines Verdächtigen konnte Diebesgut aus der Tat gefunden werden. Die Ermittler waren dem Duo auf die Spur gekommen, weil einer der beiden sich beim Einschlagen einer Scheibe verletzte. Gegen die Verdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

11.02 / Alkohol: 27-Jähriger unsicher mit Pkw unterwegs

Walsrode: Polizeibeamte kontrollierten am späten Donnerstagabend, gegen 23.15 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle an der Hannoverschen Straße den Fahrer eines Pkw, nachdem dieser zuvor durch seine extrem unsichere Fahrweise aufgefallen war. Der 27-Jährige führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,13 Promille. Im Anschluss an eine Blutprobenentnahme stellten die Beamten sowie Führerschein als auch Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten darüber hinaus ein Strafverfahren ein.

12.02 / Betrunken über dem Lenkrad eingeschlafen

Meinern: Polizeibeamte ließen in der Nacht zu Freitag bei einem 35jährigen Soltauer zwei Blutproben entnehmen. Die Beamten fanden den Mann auf einem Parkplatz in Meinern, schlafend auf dem Fahrersitz seines Fahrzeugs, übers Lenkrad gebeugt bei laufendem Motor und eingeschaltetem Fernlicht. Der Mann führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2,51 Promille. Da ein Nachtrunk nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden zwei Blutproben entnommen. Außerdem beschlagnahmten die Beamten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein.

