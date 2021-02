Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Mittelstendorf: Cannabisplantage ausgehoben

Heidekreis (ots)

11.02 / Cannabisplantage ausgehoben

Mittelstendorf: Nach einem Hinweis auf Drogen durchsuchten Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag eine Scheune im Soltauer Ortsteil Mittelstendorf. In dem verpachteten Objekt stießen die Ermittler auf eine in voller Blüte stehende Cannabisplantage mit etwa 820 Pflanzen, deren Gewicht rund 100 Kilogramm betrugen. Der Pächter, ein 55jähriger Tatverdächtiger aus dem Heidekreis, konnte im Zuge weiterführender Ermittlungen am frühen Abend festgenommen werden. Die Beamten durchsuchten weitere, dem Verdächtigen zuzurechnende Objekte im Heidekreis und stellten Beweismittel, darunter rund 9.000 Euro Bargeld sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene wieder entlassen. Die Cannabispflanzen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

