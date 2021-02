Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Neuenkirchen: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt; Soltau: Unter Drogen mit dem Auto gefahren

Heidekreis (ots)

09.02 / Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Neuenkirchen: Eine 81jährige Fußgängerin erlitt am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Kabenstraße / Frielinger Straße schwerste Verletzungen, als sie von einem Transporter erfasst wurde. Der 30jährige Fahrer befuhr die Frielinger Straße (K17) in Richtung Hauptstraße und bog nach links in die Kabenstraße ab. Die Neuenkircherin benutzte den rechtsseitigen Gehweg der Frielinger Straße in Richtung Ortsausgang und querte auf der Fußgängerfurt den Einmündungsbereich der Kabenstraße. Dabei wurde sie von dem abbiegenden Fahrzeug erfasst und lebensbedrohlich verletzt. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Kabenstraße musste zur Unfallaufnahme bis 14.30 Uhr gesperrt werden.

10.02 / Unter Drogen mit dem Auto gefahren

Soltau: Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht zu Mittwoch einen 22jährigen Autofahrer aus Soltau. Der junge Mann machte den Anschein, als würde er unter Drogeneinfluss stehen. Ein durchgeführter Test zur Feststellung der Verkehrstüchtigkeit reagierte positiv auf Amphetamine und Cannabis. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren.

