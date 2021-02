Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Zigarettenautomat geknackt; Schneverdingen: Mülltonnenbrand; Lindwedel: Mit fast zwei Promille unterwegs

Heidekreis (ots)

07.02 / Zigarettenautomat geknackt

Walsrode: Unbekannte öffneten in der Nacht zu Sonntag gewaltsam einen Zigarettenautomaten an der Moorstraße und entwendeten Geld und Zigaretten. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

07.02 / Mülltonnenbrand

Schneverdingen: Am Sonntagabend kam es am Buchweizenkamp, in einem Durchgang zwischen Wohnhaus und Garage, zu einem Mülltonnenbrand. Das Feuer weitete sich auf eine weitere Mülltonne, eine Pergola sowie einen darüber befindlichen Dachüberstand aus. Der Brand konnte mit eigenen Mitteln vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. In die Mülltonne war Asche gefüllt worden.

07.02 / Mit fast zwei Promille unterwegs

Lindwedel: Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht zu Sonntag in Lindwedel eine 29jährige Autofahrerin, die unmittelbar zuvor ihr Fahrzeug in einer Garage geparkt hatte und ausstieg. Die Frau machte den Eindruck, Alkohol getrunken zu haben und führte daraufhin einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,99 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein sicher, ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell