Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau; zwei Fahrten unter Beeinflussung 2. Soltau; Pkw-Aufbruch 3. Soltau; Taschendiebstahl

Heidekreis (ots)

1. Soltau; zwei Fahrten unter Beeinflussung:

Am Freitagabend gegen 19.00 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Sattelzug auf der B 71 von der AS Soltau-Ost in Richtung Munster in Schlangenlinie geführt wird. Bei der polizeilichen Überprüfung wurde der Lkw, bereits auf einem Parkplatz stehend, angetroffen. Die kontrollierenden Beamten konnten feststellen, dass der Lkw bis kurz zuvor nach geführt wurde und der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 2,44 Promille. Der belgische Fahrer wurde mit zur Dienststelle genommen. Nach Blutentnahmen und Führerscheinsicherstellung schloss sich eine Übernachtung im Gewahrsam an, da der 37-jährige sich, nicht den Witterungsverhältnissen angepasst bekleidet, fußläufig auf dem Weg zu seinem Wohnort nach Österreich machen wollte. Da die österreichische Firma nun einen Ersatzfahrer schicken muss, wird er Herr nun wohl anderweitig nach Hause kommen können.

Nach Mitternacht wurde ein in der Winsener Strasse fahrender 18-jähriger Soltauer überprüft. Es wurden Anzeichen für BTM-Konsum festgestellt, was zur Folge hatte, dass beim Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt wurde und Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Einfluss und des Verdachts des Drogenbesitzes eingeleitet wurden.

2. Soltau; Pkw-Aufbruch:

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde bei einem im Sachsenweg in Soltau abgestellten Pkw Audi eine Scheibe eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurde eine Geldbörse mit Inhalt entwendet. Hinweise werden an die Polizei Soltau erbeten.

3. Soltau; Taschendiebstahl:

Einer 82-jährigen Soltauerin wurde am Samstagmorgen, vermutlich beim Einkauf in einem Einkaufsmarkt in der Böhmheide in Soltau, ihre Geldbörse samt Inhalt aus der Handtasche entwendet. Zur Freude der Geschädigten wurde das Portemonnaie kurze Zeit später - jetzt allerdings ohne Geld und Scheckkarte - im Nahbereich, weggeworfener Weise, wieder aufgefunden und an die Bestohlene übergeben.

4. Munster; Verkehrsunfall mit Trunkenheit:

Am 06.02.2021 in den späten Abendstunden befuhr eine 28-jährige Munsteranerin die B 71 aus Soltau in Richtung Munster. Während eines Überholvorganges streifte sie ein anderes Fahrzeug und setzte die Fahrt anschließend unerlaubt fort. Kurz darauf verunfallte die Fahrzeugführerin auf winterglatter Fahrbahn und beschädigte mehrere Verkehrszeichen. Alle Insassen blieben unverletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,82 Promille. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell