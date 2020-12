Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mann verprügelt

KierspeKierspe (ots)

Drei 21- bis 22-jährige Männer aus Kierspe und Olpe haben am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr an der Kölner Straße einen 40-jährigen Kiersper verprügelt. Zeugen beobachteten die Szene und alarmierten die Polizei. Die trennte die Streithähne. Die Männer gaben an, sich lediglich "verteidigt" zu haben. Sie bekamen Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Bei dem Geschädigten wurde BTM gefunden, weshalb auch er eine Anzeige bekam. Er weigerte sich, sich vom Rettungsdienst behandeln zu lassen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell