Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Die Polizei warnt vor SMS mit Paketbenachrichtigungslink; Soltau: Hochwertiges Mountainbike gestohlen; Munster: Scheibe auf Ollershof beschädigt

Heidekreis

09.02 / Die Polizei warnt vor SMS mit Paketbenachrichtigungslink

Heidekreis: Eine neue Masche in Zeiten vermehrter Versendung und Bestellung von Paketen ist auf dem Vormarsch: Smartphone-Nutzer bekommen eine SMS mit folgendem Nachricht: "Ihr Paket wurde verschickt. Bitte überprüfen und akzeptieren Sie es. http://v.....jxgt.duckdns.org" Diese Nachricht stammt von keinem echten Transportdienstleister. Tippen sie nicht auf den Link, sondern löschen sie die Nachricht! Bei Aktivierung des Links lädt eine Schadsoftware herunter, die fast alle Funktionen auf dem Handy manipulieren kann, ohne dass der Besitzer (zunächst) etwas merkt. Hierbei dürfte es insbesondere um die Funktionen gehen, die einen finanziellen Schaden nach sich ziehen oder weitere Straftaten vorbereiten. Weitere Infos sowie Hilfe unter https://www.polizei-praevention.de/?p=3069

09.02 / Hochwertiges Mountainbike gestohlen

Soltau: Aus einem Fahrradunterstand an der Graf-Galen-Straße 1 ist in dem Zeitraum von Donnerstag, 28.01. bis Samstag, 30.01.21 ein mattschwarzes Mountainbike BBF "Montana" gestohlen worden. Das Fahrrad war mit einem Kettenschloss gesichert und hat einen Neuwert von rund 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

08.02 / Scheibe auf Ollershof beschädigt

Munster: Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende auf der Museumsanlage Ollershof eine Scheibe der Remise. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen bitte an die Polizei Munster unter 05192/9600.

29.01 / Bulli auf der L211 von der Fahrbahn abgedrängt

Erhorn: Die Polizei in Schneverdingen sucht nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, 29.01.2021 auf der L 211, Bispingen in Richtung Wintermoor, bei Erhorn ereignete, den Fahrer eines roten Lkw. Gegen 15.30 Uhr soll der Lkw bei schneebedeckter Fahrbahn in einer Kurve auf der Fahrbahnmitte gefahren sein. Die Fahrerin eines entgegenkommenden, blauen VW Bullis sei nach eigenen Angaben nach rechts ausgewichen, ins Schleudern geraten, habe sich mehrmals gedreht und sei schließlich mit einem Baum kollidiert. Der Lkw habe seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Lkw-Fahrer wird gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 in Verbindung zu setzen.

