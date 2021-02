Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung der PI Heidekreis vom Wochenende der 6. KW 2021

PI Heidekreis (ots)

Pressemeldung der PI Heidekreis vom 14.02.2021

Drogen I

Neuenkirchen

In den frühen Morgenstunden des Samstags wird auf der Brochdorfer Straße ein 24-jähriger mit seinem E-Scooter kontrolliert. Es stellt sich heraus, dass er deutlich unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest ergibt den Wert von 1, 18 Promille. Gegen den jungen Mann wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Drogen II

Soltau

Am Samstagmittag wird der Fahrer eines Pkw in der Heidlandstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 21-jährigen Fahrzeugführer können körperliche Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel hindeuten. Ein Test bestätigt den ersten Eindruck. Dem jungen Mann wird die Weiterfahrt untersagt. Zudem wird ihm eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er wird mit einem Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen müssen.

Drogen III

Walsrode

Am Freitagnachmittag, den 12.02.2021, wird nach einem Hinweis auf eine mögliche Drogenfahrt der 34-jährige Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest verläuft positiv. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung finden die Beamten diverse Betäubungsmittel wie Amphetamin, Marihuana und psychedelische Pilze, sowie Waffen wie Pistolen, Butterflymesser und einen Schlagring auf. Den 34-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Alkohol am Steuer

Soltau

In den frühen Abendstunden des Samstags wird eine 23-jährige mit ihrem Pkw kontrolliert, die die Celler Straße befährt. Beim Herantreten an den Pkw kann durch die Beamten bereits Atemalkohol bei der jungen Frau festgestellt werden. Sie absolviert einen Atemalkoholtest mit dem Ergebnis von 2,49 Promille. Ihr Führerschein wird daraufhin beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wird ihr eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. In naher Zukunft wird sie nunmehr zu Fuß gehen müssen.

Verkehrsunfallflucht

Schneverdingen

Am 13.02.2021 ereignet sich auf der Alten Landesstraße (K53) um 11:45 Uhr ein Verkehrsunfall. Im Begegnungsverkehr touchieren sich die Außenspiegel zweier Pkw. Dabei wird zumindest der Außenspiegel des roten Kleinwagens zerstört. Der in Richtung Schneverdingen fahrende Pkw setzt seine Fahrt fort und kümmert sich nicht um den entstandenen Schaden. Es soll sich um ein dunkles Fahrzeug gehandelt haben. Der unbekannte Pkw-Fahrer soll als letztes Fahrzeug einer Kolonne gefahren sein. Die weiteren Verkehrsteilnehmer werden gebeten sich bei der Polizei in Schneverdingen unter 05193/98250-0 zu melden.

Oerbke

Brand einer Tischlerei

In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Tischlerei am Gillweg in Oerbke in Brand. Die Ortsfeuerwehren aus Oerbke und Bad Fallingbostel konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein nahestehendes Wohnhaus verhindern. Der Sachschaden wird derzeit auf 100.000 Euro geschätzt.

Munster

Brennender Pkw auf der B 71

Am 13.02.2021 ist ein 53-jähriger Munsteraner gegen 09:50 Uhr mit seinem PKW auf der B71 von Ilster in Richtung Munster unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Munster fährt er, geblendet von der tiefstehenden Sonne, gegen einen dort am Fahrbahnrand abgestellten Tankanhänger. Der PKW wird hierbei stark beschädigt und fängt unmittelbar nach dem Anprall Feuer. Der Munsteraner wird glücklicherweise nur leicht verletzt. Mit Hilfe anderer Verkehrsteilnehmer kann das brennende Fahrzeug von dem beladenen Tankanhänger weggezogen und so eine größere Gefahrenlage vermieden werden. Die Feuerwehr Munster löscht den in Vollbrand stehenden PKW ab. Die B71 wird für die Dauer der Arbeiten kurzfristig voll gesperrt.

