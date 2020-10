Polizei Hamburg

POL-HH: 201008-2. Schussabgabe durch Polizeibeamten in Hamburg-Neuallermöhe

Hamburg (ots)

Zeit: 07.10.2020, 15:08 Uhr Ort: Hamburg-Neuallermöhe, Fanny-Lewald-Ring

Gestern Nachmittag gab ein Polizeibeamter in Neuallermöhe zwei Schüsse auf den Reifen eines VW Polo ab. Ein bislang unbekannter Mann war in das Fahrzeug eingestiegen, als es gerade abgeschleppt werden sollte.

Der Beamte des Polizeikommissariats 43 (PK 43) war im Fanny-Lewald-Ring auf einen am Fahrbahnrand geparkten VW Polo aufmerksam geworden, dessen TÜV-Plakette abgelaufen war. Nachdem sich im weiteren Verlauf auch herausgestellt hatte, dass die an dem Wagen angebrachten Kennzeichen Mitte Januar in Bergedorf gestohlen worden waren, stellte der Polizist das Fahrzeug sicher. Als das hierzu bestellte Abschleppunternehmen bereits vor Ort eingetroffen war, öffnet ein unvermittelt hinzukommender Mann das Fahrzeug mit einer Funkfernbedienung, stieg ein und verriegelte das Auto sofort wieder. Obwohl der Polizist ihn aufforderte, die Türen zu öffnen, startete er den Polo und rollte an. Um das Wegfahren zu verhindern, gab der Beamte aus nächster Nähe zwei gezielte Schüsse auf den linken Hinterreifen des Fahrzeugs ab, woraufhin die Luft daraus entwich. Trotzdem konnte der Verdächtige mit dem VW bis in den Elly-Heuss-Knapp-Ring flüchten, wo er das Auto verließ und seine Flucht zu Fuß in unbekannte Richtung fortsetzte.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Personenspürhund eingesetzt wurde, führten nicht zur Festnehme eines Tatverdächtigen.

Der VW Polo wurde sichergestellt. Er stammt aus einem Diebstahl Anfang dieses Jahres in Bergedorf.

Die Ermittlungen werden bei der zuständigen Dienststelle im Landeskriminalamt 1 geführt.

Ka.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg

Nina Kaluza

Telefon: 040 4286-56212

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell