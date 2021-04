Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Randalierer beschädigt mindestens drei Autos

Lippe (ots)

(KF)In der Nacht von Freitag auf Samstag, etwa gegen Mitternacht, randalierte ein junger Mann auf der Straße "Am Doktorkamp" in Leopoldshöhe. Zeugen beobachteten, wie der Täter einen Außenspiegel an einem VW Passat abtrat. Der Mann entfernte sich anschließend und konnte durch die hinzugerufene Polizei nicht mehr angetroffen werden. Der Täter war dunkel bekleidet und etwa 180-185 cm groß. Im Nachgang meldeten sich zwei weitere geschädigte Fahrzeugbesitzer, bei denen ebenfalls an ihren PKW die Außenspiegel abgetreten wurden. Hinweise bitte an die Polizeiwache Bad Salzuflen, Tel 05222 98180.

