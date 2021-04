Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Unfall auf der Kreuzung - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Für einen Verkehrsunfall, der sich Donnerstagmittag auf der Kreuzung Am Zubringer (B239)/Meerbrede ereignet hatte, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 13:30 Uhr befuhr eine 22-jährige Frau aus Augustdorf mit ihrem Skoda die B 239 in Richtung Bad Salzuflen. Zeitgleich überquerte eine 20-Jährige aus Verl mit ihrem VW die B 239 aus der Meerbrede kommend in Richtung Buschortstraße. Mittig auf der mit einer Ampel versehenen Kreuzung kollidierten die Fahrzeuge. Beide Frauen wurden dabei verletzt und in Kliniken ambulant behandelt. Die unfallbeschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Beide Frauen gaben an, jeweils für ihre Fahrtrichtung "Grünlicht" gehabt zu haben. Zeugen des Unfalls melden sich bitte beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222/98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell