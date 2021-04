Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. PKW-Diebstahl misslingt - Täter flüchten.

Lippe (ots)

Samstagabend versuchten drei bislang Unbekannte einen in einer Garage an der Marienstraße geparkten Renault Megane zu stehlen. Eine Zeugin sah drei Männer vom Tatort flüchten. Gegen 22 Uhr stieg die Frau aus einem Fahrzeug aus und sah die Männer an der Garage, die unmittelbar die Flucht ergriffen. Kurz darauf stellte sich heraus, dass die Männer zwei der drei dortigen Garagen geöffnet hatten. In einer Garage stand der Renault, den die Täter vergeblich versucht hatten kurzzuschließen. Aus dem Fahrzeug stahlen sie ein mobiles Navigationsgerät der Marke "Becker". Einer der Männer ist 18 bis 25 Jahre alt, zirka 1,70 bis 1,75 m groß, und trug einen Kapuzenpullover. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter 05231/6090.

