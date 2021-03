Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geld erpresst - Wer kann Hinweise auf die Täter geben

Neuss-Innenstadt (ots)

Am Samstagnachmittag (06.03.), gegen 16:05 Uhr, wurden zwei Jugendliche am Theodor-Heuss-Platz von zwei Personen angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld genötigt. Für den Fall, dass kein Geld ausgehändigt wird, wurde mit Schlägen gedroht. Nach der Geldübergabe entfernten sich die Unbekannten von der Straßenbahnhaltestelle am Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt. Die Tatverdächtigen sollen männlich, 20 bis 25 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß sein und eine kräftige beziehungsweise athletische Statur haben. Beide hatten einen dunklen Bart und dunkle Haare, zudem waren sie mit Jogginghosen bekleidet.

Das Kriminalkommissariat 22 ermittelt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnumer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell