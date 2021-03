Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Im Kreisverkehr übersehen

Lippstadt (ots)

Am Dienstagmorgen (2. März), um kurz vor 8 Uhr, befährt ein vorfahrtsberechtigter, 66-jähriger Lippstädter mit seinem Fahrrad den Kreisverkehr an der Parkstraße/Quellenstraße. Eine 24-jährige Autofahrerin aus Lippstadt, die aus Richtung Lippstadt kommend ebenfalls in den Kreisverkehr einfahren wollte, bemerkt den Radfahrer zu spät und touchiert diesen. Durch den folgenden Sturz verletzt sich der 66-Jährige leicht. Er kann nach einer ersten Behandlung im Rettungswagen noch vor Ort entlassen werden. Es entstand nur geringer Sachschaden. (reh)

