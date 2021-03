Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Gas und Bremse verwechselt

Bad Sassendorf (ots)

Der Fahrer eines Krankenfahrstuhls verwechselte am Dienstag (2. März), gegen 15.30 Uhr, im Bereich des Sälzerplatzes an seinem Gefährt "Gas" und "Bremse". Zuvor hatte er noch gehupt, um eine 60-jährige Fußgängerin aus Bad Sassendorf auf sich aufmerksam zu machen und überholen zu können. Als er anschließend seine Geschwindigkeit reduzieren wollte, gab er Gas und fuhr die Frau von hinten an. Durch den folgenden Sturz verletzte sie sich leicht. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

