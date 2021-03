Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Schwerverletzte ins Krankenhaus eingeliefert

Lippstadt (ots)

Eine schwer verletzte Radfahrerin und circa 2.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei am Dienstag, nach einem Verkehrsunfall auf der Beckumer Straße/ Barbarossastraße. Die 42-jährige Lippstädterin befuhr mit ihrem Rad den Geh-/Radweg der Beckumer Straße in Richtung Innenstadt. Ein 63-jähriger Autofahrer aus Beckum fuhr mit seinem Wagen in die gleiche Richtung. Im Bereich der Barbarossastraße wollte die Radfahrerin die Straße im Bereich einer Fußgängerfurt queren und übersah hierbei den Autofahrer. Durch den folgenden Zusammenstoß verletzte sich die 42-Jährige so stark, dass sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wo sie stationär verblieb. (reh)

