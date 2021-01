POL-KA: (KA)Ettlingen - Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Karlsruhe

Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Ettlingen

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 12.35 Uhr an der Kreuzung der Roland-Betsch-Straße und der Steigenhohlstraße in Ettlingen ereignete, wurden beide beteiligte Autofahrerinnen leicht verletzt.

Offenbar hatte eine 22-jährige Pkw-Fahrerin von der Roland-Betrsch-Straße kommend die Vorfahrt einer von rechts aus der Steigenhohlstraße nahenden 52-Jährigen missachtet und es kam zum Zusammenstoß.

Während sich die 52 Jahre alte Frau aufgrund ihrer dabei erlittenen Verletzungen selbst in ärztliche Behandlung begeben konnte, musste die 22-Jährige wohl aufgrund eines Schocks per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

An den Fahrzeugen entstand jeweils ein geschätzter Schaden von 8.000 Euro. Sie mussten abtgeschleppt werden und eine Nassreinigung der Straße war wegen ausgelaufener Flüssigkeiten auch erforderlich.

