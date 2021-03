Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Handwerker überrumpeln Seniorin - Zeugen gesucht

Dormagen (ots)

Am Freitag (05.03.), gegen 11:10 Uhr, klingelte es an der Wohnungstür einer Seniorin an der Goethestraße in Dormagen. Als sie die Tür öffnete, betraten zwei ihr unbekannte Männer sogleich ihre Wohnung und teilten ihr hektisch mit, im Keller stehe "ein Ventil schief" und man müsse jetzt auf jeden Fall an den Wasserleitungen den Druck ablassen. Dazu solle sie sich in ihr Badezimmer begeben und dort den Wasserhahn an der Badewanne öffnen. Sie befolgte zunächst die Anweisungen, bemerkte dann jedoch, dass die gegenüberliegende Schlafzimmertür geöffnet war. Dies war zuvor nicht der Fall gewesen. Als sie nachsah, musste sie feststellen, dass ein Schmuckkasten fehlte. Die beiden Männer hörte sie anschließend nur noch im Treppenhaus, sie hatten die Wohnung bereits verlassen. Die beiden Männer trugen graue Jacken und waren von kräftiger Statur, mit runden Gesichtern. Beide hatten eine Maske getragen.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer zur Tatzeit an der Goethestraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Betrugsversuche dieser Art kommen immer wieder vor. Die Täter wissen, dass sie durch den Aufbau von Zeitdruck oder eine dramatische Geschichte ihr Opfer besser überrumpeln können. Wer keine Zeit hat, nachzudenken, kommt den Betrügern nicht gleich auf die Schliche. Hilfreich ist, sich stets ein paar Regeln vor Augen zu führen:

- Lassen Sie Unbekannte niemals in Ihre Wohnung.

- Nutzen Sie nach Möglichkeit einen Türspion oder eine Gegensprechanlage und öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre.

- Wenn keine Türsperre vorhanden ist, sprechen Sie durch die geschlossene Tür.

- Lassen Sie nur dann Handwerker in Ihre Wohnung, wenn sie diese auch bestellt haben oder sie vom Vermieter angekündigt worden sind.

Weitere Tipps finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell