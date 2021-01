Feuerwehr Essen

FW-E: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus - Keine Verletzten

Essen-Altendorf, Wordstraße, 28.01.2021, 07:21 Uhr (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr Essen um 07:21 Uhr zu einem Küchenbrand in die Wordstraße alarmiert. Die Anruferin gab an, dass es in der Küche brennt. Sie hatte bereits die Wohnung verlassen und die Tür zum Treppenraum geschlossen. So konnte kein Brandrauch in den Treppenraum eindringen. Die Ersten Kräfte der Feuerwache Borbeck konnten einen Brand in der Küche bestätigen. Umgehend wurde ein Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr in die betroffene Wohnung geschickt. Eine brennende Kaffeemaschine konnte mit einigen Litern Wasser aus der hauseigenen Spüle gelöscht werden. Im Anschluss wurde die Wohnung quergelüftet. Die Mieterin sowie ihre zwei Hunde blieben unverletzt. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Aussage treffen und verweist an die polizeilichen Ermittlungen. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug für rund eine Stunde im Einsatz. (CR)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell