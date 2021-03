Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Radfahrer fährt auf Pkw auf und flüchtet anschließend - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag um 9.30 Uhr in der Bergheimer Straße/Thibautstraße ereignete, sucht die Polizei. Ein 70-jähriger Fahrer eines Ford Kuga fuhr auf der Bergheimer Straße stadteinwärts und wollte nach links in die Thibautstraße abbiegen. Kurz vor dem Abbiegevorgang fuhr ihm ein unbekannter Radfahrer auf. Dieser flüchtete anschließend von der Unfallstelle. In einer Werkstatt wurde der entstandene Schaden auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4111 bei der Verkehrspolizei in heidelberg zu melden.

