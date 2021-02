Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Neun Einsätze bisher am Wochenende für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Celle

Celle (ots)

Auch die Mitglieder der Feuerwehr Celle mussten sich an diesem Wochenende bei bisher neun Einsätzen warm anziehen. Denn die Temperaturen in der Residenzstadt fielen auf bis zu -18° C.

Bereits am Freitag rückten sie zu einem Brand in einem Seniorenheim, einer brennenden Holzhütte und zu einem Verkehrsunfall aus - wir berichteten im Einzelnen - ebenfalls waren sie am Freitag bei einem Wasserschaden in Vorwerk gefordert.

Am Samstag gegen 6:30 Uhr löste bei -17° C die Automatische Brandmeldeanlage eines Baumarktes aus. Ursache war ein technischer Defekt in der Sprinkleranlage aufgrund der Temperaturen. Am Mittag landete ein Rettungshubschrauber auf dem Gelände der Hauptwache im Herzog-Ernst-Ring. Am Abend unterstützten die Celler Feuerwehr den Rettungsdienst mit einer Drehleiter.

Am Sonntag ging es auf die Suche nach einem Schwan, der auf der Aller festgefroren sein sollte. Die Helfer der Feuerwehr konnten aber kein Tier finden, dass ihre Hilfe benötigte. Am Nachmittag wurde in Groß Hehlen ein Gasgeruch festgestellt. Ein Einsatz der Feuerwehr war jedoch nicht erforderlich.

