POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Ladendieb versteckt sich in Bettkasten.

Samstagabend konnte ein renitenter Ladendieb nach einem räuberischen Diebstahl gestellt werden. Gegen 20:30 Uhr beabsichtigte der 24-jährige Täter aus einem Geschäft in der Bahnhofstraße eine Kamera zu stehlen. Ein 17-jähriger Mitarbeiter erkannte das Vorhaben und sprach den Dieb an. Als dieser weglief, wollte ihn der 17-Jährige daran hindern. Bei einem anschließenden Gerangel verlor der Täter zwar das Diebesgut, er schlug dem Mitarbeiter jedoch ins Gesicht, so dass dieser leicht verletzt wurde. Der Dieb konnte flüchten. Die Ermittlungen der eingesetzten Beamten führten schließlich auf die Spur des 24-Jährigen. Da dieser die Wohnungstür nicht öffnete, musste ein Schlüsseldienst diese Arbeit erledigen. Die Beamten spürten den Dieb schließlich in einem Bettkasten auf, in dem er sich versteckt hielt. Der Mann wird sich demnächst für den räuberischen Diebstahl verantworten müssen.

