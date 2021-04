Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Opferstock aufgebrochen.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwoch und Sonntag unberechtigt Zutritt zu der katholischen Kirche an der Pivitsheider Straße. Die Täter gelangten durch ein Fenster in das Gotteshaus. Dort brachen sie einen Opferstock auf und entwendeten das sich darin befindliche Bargeld. Weiterhin knackten sie einen Werkzeugschrank auf. Ob auch daraus etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter 05231/6090 entgegen.

