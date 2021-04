Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Elektronisches Messgerät geklaut - Täter brauchen nur Minuten.

Lippe (ots)

Nur wenige Minuten reichten Dieben aus, um am Freitag aus einem Hyundai ein elektronisches Messgerät im Wert von etwa 500 Euro zu stehlen. Der Besitzer stellte seinen Wagen gegen 20:14 Uhr am Straßenrand der Mittelstraße ab. Als er gegen 20:34 Uhr wieder zu dem Fahrzeug zurückkam, waren die Diebe bereits über alle Berge. Ihre Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell