Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200722 - 0734 Frankfurt-Rödelheim: Festnahmen nach Pkw-Diebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Einer Funkstreife fiel am Mittwoch, den 22. Juli 2020, gegen 02.40 Uhr, in der Straße Am Industriehof ein VW Golf durch seine unsichere Fahrweise auf. Die Beamten entschlossen sich daher zu einer Verkehrskontrolle. Als der Fahrzeugführer jedoch das Blaulicht und die Anhaltezeichen sah, ergriff er die Flucht. Dabei überfuhr er mehrere rotlichtzeigende Ampeln und musste einem Taxi ausweichen, welches seinen Weg querte. Am Volkspark Niddatal durchbrach er einen Bauzaun, um weiter auf das Parkgelände zu flüchten. Auf der sich anschließenden Baustelle konnte der Golf jedoch gestoppt und die Insassen festgenommen werden. Bei ihnen handelt es sich um vier Jugendliche/Männer im Alter von 16, 17, 21 und 36 Jahren. Der 17-Jährige hatte den Golf gefahren. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Wie ermittelt werden konnte, war der Wagen kurz zuvor, in der Seelenberger Straße, gestohlen worden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell