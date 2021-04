Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Graffitis an der Sporthalle.

Lippe (ots)

Am vergangenen Wochenende besprühten bislang Unbekannte die Wand der Sporthalle des Schulzentrum Aspe an der Paul-Schneider-Straße. Die Täter sprühten schwarze und braune Farbe an die Fassade. Hinweise dazu nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

