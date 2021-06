Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unwettermeldung, Unfall

Aalen (ots)

Crailsheim: PKW vs. Hauswand

Eine 52-jährige Fahrerin eines Alfa-Romeo verwechselte am Dienstag gegen 15:45 Uhr vermutlich das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr in der Hans-Werner-Siemens-Straße gegen eine Hauswand. An dem PKW entstand Sachschaden von etwa 20.000 Euro. An der Hausfassade ein Schaden von mindestens 12.000 Euro. Der PKW musste anschließend abgeschleppt werden.

Unwetter im Landkreis Schwäbisch Hall

Ein 33-Jähriger fuhr am Dienstag kurz vor 18:00 Uhr mit seinem PKW der Marke Ford in die nach Starkregen überflutete Unterführung in der Dorfstraße in Schwäbisch Hall-Wackershofen ein. Das Fahrzeug blieb dann vermutlich Folge eines Motorschadens in der Unterführung stehen. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 10 Wehrleuten im Einsatz um den Mann und seine Begleitung aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Auch das Auto wurde von der Feuerwehr geborgen.

Abgesehen gab es in Folge des Unwetters aus polizeilicher Sicht, keine größeren Einsätze. Vereinzelt wurden umgewehte Baustellenbeschilderungen oder umgefallene Bäume gemeldet. Die Feuerwehren waren im Landkreis vielerorts im Einsatz.

