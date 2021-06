Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen-Fachsenfeld: Unfall durch umherfliegende Äste

Aalen: (ots)

Ein 51-jähriger Autofahrer wurde am Dienstagnachmittag bei einem Unfall verletzt. Der Fahrer des VW Passats befuhr während des Gewitters gegen 16.30 Uhr von Waiblingen in Richtung Fachsenfeld. Unmittelbar vor Ortsbeginn flogen wohl von Bäumen mehrere herabstürzende Äste auf das vorbeifahrende Fahrzeug. Bei dem Unfall wurde der Mann verletzt und musste in eine Klinik verbracht werden. Der Schaden an seinem Auto beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz.

