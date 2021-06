Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Kompletträder im Wert von 40.000 Euro entwendet - Diebstahl von Auffahrrampen - PKW zerkratzt - Unfallflucht

Aalen (ots)

Aalen: Kompletträder im Wert von 40.000 Euro entwendet

Zwischen Montagabend, 20 Uhr und Dienstagmorgen, 8 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Diebe Zutritt auf das umzäunte Gelände eines Autohauses in der Oberen Bahnstraße. Dort schlugen sie zunächst die Heckscheibe eines Audi RS Q 8 ein. Über diese Öffnung erhielten sie Zugriff auf einen Sonderschlüssel für die Radmuttern. Anschließend wurden drei Audi RS Q8 sowie ein SQ 5 aufgebockt und mit Pflastersteinen unterlegt. Anschließend wurden an allen vier Fahrzeugen die Kompletträder abmontiert und entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 40.000 Euro. Zudem entstand an den aufgebockten Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von mindestens 5000 Euro. Zum Abtransport der Räder muss ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Abtsgmünd: Diebstahl von Auffahrrampen

Zwischen Montagnachmittag, 17 Uhr und Dienstagmorgen, 6 Uhr, wurden aus einer unverschlossenen Anhängerbox eines Baustellenanhängers, welcher im Langfeld abgestellt war, zwei Auffahrrampen im Wert von etwa 2000 Euro entwendet. Hinweise in dieser Sache erbittet der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366/96660

Wasseralfingen: PKW zerkratzt

Zwischen Sonntagnacht, 23:30 Uhr und Montagnachmittag, 15 Uhr, wurde ein Skoda, welcher in der Allgäuer Straße abgestellt war, auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Dienstag um 09:15 Uhr stellte ein 79-jähriger Mann seinen VW auf dem Parkplatz Remsdeck ab. Als er gegen 10:55 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er einen Schaden an seinem Fahrzeug im Bereich des vorderen rechten Stoßfängers fest. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Hüttlingen: Unfall beim Ausparken

Am Dienstag um 12:15 Uhr wollten in der Bachstraße zwei gegenüberliegende PKW-lenkerin gleichzeitig ausparken, ohne jeweils auf die Andere zu achten. Hierbei stießen der Toyota einer 56-Jährigen und der Mercedes einer 43-Jährigen zusammen, so dass ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell