Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Polizeibeamter verletzt - Baum stürzte auf Fahrzeug - Unfallflucht - Fahrzeug zerkratzt - Zeugenhinweise erbeten - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Radlerin leicht verletzt

Zur Untersuchung und Behandlung wurde eine Radfahrerin am Montagabend nach einem Sturz ins Krankenhaus gebracht. Die 25-Jährige war beim Auffahren auf den Gehweg der Kochertalstraße alleinbeteiligt gestürzt, wobei sie sich eine Verletzung an der Hand zugezogen hatte.

Aalen-Unterkochen: Zeugenhinweise erbeten

Am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr beobachtete eine 37-Jährige einen Mann, der auf einer Bank am Rathausplatz saß und offenbar die Hand in seiner Hose hatte. Angaben der Frau zufolge ließ er die Hose wohl auch einmal herunter. Nachdem eine Fußgängerin den Mann angesprochen hatte, "pausierte" er kurz, machte dann jedoch mit seinen Handlungen weiter. Beamte des Polizeireviers Aalen konnten den 26-Jährigen vor Ort antreffen; er bestritt den Sachverhalt. Zeugen, die den 26-Jährigen beobachtet haben bzw. sich durch sein Verhalten belästigt fühlten, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 0736/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen-Wasseralfingen: Fahrzeug zerkratzt

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte zwischen Samstag und Sonntag verursachten, als sie einen am Straßenrand der Kolpingstraße abgestellten Ford zerkratzten. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Fahrzeug machte sich selbständig

Gegen 9.30 Uhr am Montagmorgen stellte ein 54-Jähriger seinen Ford in der Ulmer Straße ab. Da er das Fahrzeug offenbar nicht ausreichend absicherte, machte dieses sich selbständig und rollte gegen einen Zaun, wobei ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro entstand.

Bopfingen: 50-Jähriger musste zur Blutentnahme

Im Rahmen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle sollte am Montagabend gegen 23 Uhr der Fahrer eines Opel kontrolliert werden. Als der 50-Jährige die Kontrollstelle am Parkplatz des Friedhofes im Friedhofweg erkannte, stoppte er sein Fahrzeug, stieg aus und flüchtete zu Fuß. Lediglich rund 200 Meter weiter konnte der Mann von den Beamten eingeholt werden. Während seiner Befragung wurde er zunehmend aggressiver und rammte anschließend im Dienstfahrzeug seinen Kopf mehrfach gegen die Fensterscheibe. Der renitente Mann wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht, nachdem eine Atemalkoholbestimmung aufgrund seiner aggressiven Stimmung nicht möglich war.

Aalen: Rollerfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 63 Jahre alter Rollerfahrer bei einem Unfall am Montagnachmittag zu. Kurz vor 17 Uhr befuhr er mit seinem Zweirad die Kreisstraße 3232 zwischen Ebnat und Ramsenstrut. Hier erfasste er ein, die Fahrbahn querendes Reh, wobei er zu Boden stürzte. Der 63-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht; an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1500 Euro. Das Reh wurde bei dem Anprall getötet.

Unterschneidheim: Parkrempler

Zeitgleich parkten zwei 39 und 44 Jahre alte Autofahrerinnen ihren Mercedes und Fiat am Montagmittag kurz nach 12 Uhr auf dem Parkplatz einer Schule in der Ziegelhütte rückwärts aus. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Bopfingen: Fahrzeug gestreift

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montagvormittag gegen 11 Uhr ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. Beim Einbiegen auf einen Parkplatz am Ipftreff streifte ein 77-Jähriger mit seinem Ford einen geparkten VW Passat.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet - 7500 Euro Schaden

An der Einmündung Carl-Weil-Straße / Wöhrwiesen missachtete ein 36-Jähriger am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr die Vorfahrt eines 62-Jährigen. Beim Zusammenstoß der Pkw VW Touran und Audi A4, bei dem beide Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 7500 Euro.

Gschwend: Baum stürzte auf Fahrzeug

Glück im Unglück hatte ein 57-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 3.25 Uhr, als er mit seinem VW die Frickenhofer Straße befuhr und unvermittelt ein Baum umstürzte. Dieser traf das Fahrzeug im Bereich der Motorhaube, der Windschutzscheibe und des Dachs, wobei Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Der 57-Jährige blieb unverletzt; der Baum, der die gesamte Fahrbahn blockierte, wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Gschwend entfernt.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Zwischen Samstagabend 18.30 Uhr und Montagvormittag 11 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker ein in der Straße Am Limes geparktes Wohnmobil, wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Beifahrer leicht verletzt

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend ereignete. Gegen 21.15 Uhr bog ein 30-Jähriger mit seinem Pkw Honda in die Uferstraße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 48-Jährigen Citroen-Fahrers und streifte dessen Fahrzeug. Bei dem Unfall erlitt die 57-jährige Beifahrerin des 30-Jährigen leicht Verletzungen. Sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Lorch: Polizeibeamter verletzt

Bereits am Sonntagmorgen kam es am Lorcher Bahnhof zu einem Vorfall, bei dem ein Polizeibeamter verletzt wurde. Gegen 10 Uhr sollte ein 24-Jähriger von Beamten des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd kontrolliert werden. Vorausgegangen waren wohl Beleidigungen des jungen Mannes. Während der Überprüfung zog der 24-Jährige dem Beamten den Mund-Nasen-Schutz vom Gesicht und trat ihm gegen das Knie, wodurch der Polizist verletzt wurde. Aufgrund seines Verhaltens wurde der 24-Jährige zu Boden gebracht, wo er fixiert werden sollte. Auch gegen diese Maßnahme leistete er heftigen Widerstand. Er schlug auf den Beamten ein, griff ihm an den Hals und würgte ihn. Auch ein weiterer Beamter wurde durch die Tritte des 24-Jährigen getroffen. Auch der Begleiter des Mannes, der seinem Freund offenbar helfen wollte, ging auf einen Polizeibeamten los und schlug mehrfach mit den Fäusten auf ihn ein. Auch dieser Mann wurde zu Boden gebracht. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen aufgenommen; die beiden Männer müssen nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell