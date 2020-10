POL-MI: Arbeitsunfall: 59-Jähriger kippt mit Radlader um

Polizei Minden-Lübbecke

Rahden (ots)

Beim Transport von Sandsäcken auf einen Silo ist auf dem Gelände einer Biogasanlage in Rahden-Sielhorst am Dienstagvormittag ein 59-Jähriger mit seinem Radlader bei der Fahrt rückwärts hinunter in Schräglage geraten und mit seiner Arbeitsmaschine umgestürzt.

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge kam es um kurz vor 11 Uhr zu dem Arbeitsunfall. Ein Mitarbeiter des Hofes hatte umgehend den Notruf gewählt. Ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung kümmerten sich vor Ort um den Verletzten. Mit schweren, aber offenbar nicht lebensgefährlichen Verletzungen kam der Mann ins Krankenhaus nach Lübbecke. Die Polizei informierte, wie in solchen Fällen üblich, das Amt für Arbeitsschutz.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell