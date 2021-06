Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Reifen zerstochen

Waiblingen: Unfallflucht

Am Montag zwischen 8 Uhr und 11:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer im Parkhaus Querspange einen geparkten VW Golf und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Pkw beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Korb: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 19 Uhr wurde am Montag in der Korber Straße ein geparkter VW von einem bisher unbekannten Autofahrer auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der geflüchtete Unfallverursacher hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro am geparkten Auto. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Schwaikheim: Reifen zerstochen

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurden alle vier Reifen eines BMW, der in der Schubartstraße abgestellt war, zerstochen. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

