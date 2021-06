Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kirchberg an der Murr: Trike-Fahrer verletzt

Kirchberg an der Murr: (ots)

Ein 50-jähriger Fahrer eines Trikes befuhr am Montag gegen 15.20 Uhr die K 1835 von Kirchberg in Richtung Affalterbach. In einer scharfen Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallt dort in die Böschung. Hierbei wurde der 50-Jährige schwer verletzt. Er wurde noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Beim Unfall entstand geringer Sachschaden. Das Trike wurde abgeschleppt.

