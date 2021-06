Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen und Zeugenaufruf nach Unfall

Aalen (ots)

Schrozberg: Farbschmierereien an Stadthalle

An die östliche Gebäudeseite der Stadthalle im Stadionweg hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Montag, 8:00 Uhr verschiedene Schriftzüge in silberner Farbe angebracht. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 925010.

Blaufelden: Auto beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte im Zeitraum zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Montag, 7:00 Uhr einen Toyota Aygo, welcher auf einem Grundstück in der Kaiserstraße geparkt war. Dabei entstand Schaden von rund 1.500 Euro an dem PKW.

Die Polizei Blaufelden bittet um Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 07953 925010.

Schwäbisch Hall: Zeugen nach Unfall gesucht

Am Montagmorgen kurz vor 8:00 Uhr wollte ein 37 Jahre alter Skoda-Fahrer die Kreuzung von der Dolanallee geradeaus in Richtung Schmiedsgasse überqueren. Als er bemerkte, dass ein entgegenkommender bislang unbekannter PKW-Lenker, der aus der Schmiedsgasse kommend nach links abbiegen will, ihm die Vorfahrt nicht gewährt. Der Skoda-Fahrer musste daraufhin eine Notbremsung einlegen, was dazu führte, dass ein nachfolgender 53-jähriger Citroen-Fahrer auf den Skoda auffuhr. Der unbekannte Unfallfahrer setzte seine Fahrt währenddessen in Richtung Innenstadt fort. Bei dem PKW soll es sich um einen Kleinwagen gehandelt haben.

Bei dem Unfall entstanden 3.500 Euro Sachschaden.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen des Unfalls sich mit Hinweisen zu dem Verursacher unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Mainhardt-Dürrnast: Loch in Fassade geschlagen

Unbekannte haben am Samstag zwischen 8:30 Uhr und 11:30 Uhr ein 4x7 Zentimeter und fünf Zentimeter tiefes Loch in eine Häuserfassade geschlagen.

Die Polizei Mainhardt nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 07903 940014 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell