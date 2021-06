Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: versuchter Wohnungseinbruch am helllichten Tag - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Donnerstag, 24.06.2021, zwischen 07.45 Uhr und 16.00 Uhr, eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in Haltingen, Im Rad, aufzuhebeln. Dem Unbekannten gelang es nicht in die Wohnung zu kommen. Vielleicht wurde er auch bei der Tatausführung gestört. Die Höhe des Sachschadens ist hier momentan nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

