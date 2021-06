Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: versuchter Einbruch in Gaststätte

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 24.06.2021, wurde der Polizei ein versuchter Einbruch in eine Gaststätte im Oberbaselweg mitgeteilt. Der Tatzeitraum kann nicht genau eingrenzt werden. Ein Unbekannter versuchte eine Glasschiebetür, welche zum Freisitz führt, sowie ein Fenster, aufzuhebeln. Der Unbekannte gelangte nicht in die Gaststätte. Allerdings wurde die Glasschiebetür massiv beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

